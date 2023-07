Questa mattina il mondo dell’informazione sarda si è svegliato con una terribile notizia. Il giornalista Antonello Lai, noto per le sue inchieste a trecentosessanta gradi su temi sociali, è stato brutalmente picchiato in un locale nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari.

A denunciare il gravissimo episodio è stato proprio il reporter sardo sulla sua pagina Facebook con tanto di foto che mostra i segni di un violento pestaggio avvenuto sabato scorso.

Da quanto si è appreso, Lai stava realizzando un servizio nel locale nel giorno della sua inaugurazione. Protagonista della serata: Rita De Crescenzo, nota tiktoker napotelana che si firma sui social “Svergognata”. Il giornalista avrebbe tentato di intervistarla, ma è stato aggredito senza pietà.

La donna, cantante neomelodica, è nota alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio di droga. Come riporta un’intervista rilasciata a Le Iene nell’ottobre 2022, De Crescenzo si sarebbe avvicinata molto presto ad ambienti attigui alla camorra.

Precisamente, a soli 12 anni rimase incinta di un uomo del clan dei Contini, col quale si separò quasi subito dopo aver messo alla luce il primo figlio. Nel 2017 venne arrestata nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di droga operato dal clan Elia. Le indagini, riporta ancora l’intervista a Le Iene, documentavano che De Crescenzo vendesse droga insieme a suo figlio 12enne e proprio per queste accuse, perse la patria potestà.

Poi arrivò il successo in seguito a un episodio particolare. “Stavo litigando con una signora e da qui le ho detto: ‘Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo. Svergognata’”, racconta nell’intervista a Le Iene. Così si è ritrovata ad incidere una canzone che ancora oggi canta alle feste private in cui viene invitata ad esibirsi. Serate che le fruttano circa 12mila euro al mese, svela ancora a Le Iene dove precisa: “Fatturati, pago l’Iva”.

Oggi è una vera e propria star di TikTok, dove racconta la sua quotidianità ai suoi 172mila follower complessivi, suddivisi tra i suoi due profili.

“Io ballo e mi diverto, non ho mai dato un brutto esempio”, racconta a Le Iene. E sul suo arresto risponde: “Sono tutte cavolate, sono stata arrestata ma non stavo bene: facevo uso di sostanze stupefacenti e psicofarmaci. Non ho mai negato questo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it