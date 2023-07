Un incendio è divampato in un appartamento in via della Musica, a Quartu, in seguito a una lite tra vicini.

Da quanto si è appreso, uno dei due avrebbe appiccato il fuoco nella casa dell’avversario. Quest’ultimo sarebbe stato arrestato.

Non è ancora chiara la dinamica del fatto.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri.

Non ci sarebbero feriti.

++ Notizia in aggiornamento ++

