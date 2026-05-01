Capo Spartivento, windsurfista disperso: salvato con l’elicottero

Momenti di apprensione ieri sera nella costa sud della Sardegna, dove un windsurfista è stato soccorso dopo essersi allontanato in mare nelle acque tra Spiaggia di Su Giudeu e Capo Spartivento.

Intorno alle 19, alcuni sportivi rientrati a riva hanno segnalato alla Guardia Costiera l’assenza di un compagno, visto dirigersi verso ponente e probabilmente in difficoltà.

Immediato l’intervento della motovedetta CP320 partita da Cagliari, mentre le ricerche da terra sono state avviate con il supporto dei Carabinieri delle stazioni di Domus de Maria e Carbonia.

Determinante si è rivelato il contributo di un elicottero dell’Aeronautica Militare, impegnato in attività addestrativa nella zona. Intorno alle 20.30, il velivolo ha individuato, con le ultime luci del giorno, prima l’attrezzatura e poi il windsurfista sulla scogliera nei pressi del faro.

L’uomo, un italiano di 58 anni, è stato trovato in condizioni apparentemente buone. Considerata la zona impervia e l’oscurità ormai imminente, la Guardia Costiera ha richiesto l’intervento dell’elicottero per il recupero tramite verricello. Il 58enne è stato quindi trasportato a Cagliari e affidato ai sanitari per gli accertamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it