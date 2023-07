Si è tenuta oggi a Palazzo Bacaredda la cerimonia di premiazione dei cinque sodalizi che hanno partecipato al Charity Goal dell’edizione 2023 della Cagliari SoloWomenRun, presentando progetti da realizzare nel campo della responsabilità sociale.

Valutate in base a diversi parametri, tra i quali l’impatto sul territorio, le finalità e il numero di donne iscritte alla manifestazione, l’organizzazione della SWR ha voluto premiare con un riconoscimento complessivo di 15mila euro tutti i gruppi, considerando la valenza delle idee inviate.

“La Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale, è stata anche quest’anno una delle più importanti manifestazioni a livello regionale e non solo, sia per i numeri che ha espresso, contando circa 12mila partecipanti, che per il messaggio veicolato, in particolare per le donne, tutte, non solo quelle che vivono un momento molto critico sotto il profilo della salute”, hanno rimarcato il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, Marina Adamo e Stefania Loi, rispettivamente assessore e presidente della Commissione Pari Opportunità.

Presenti all’evento di questa mattina di mercoledì 5 luglio, gli organizzatori della Cagliari SoloWomenRun, Gevensport, Asd Cagliari Atletica Leggera, e poi gli enti patrocinanti: Uisp Comitato Territoriale di Cagliari, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari.

Primo posto “Abbracciamo un Sogno” (2.135 iscritte) che riceve 5mila euro. Seconde a pari merito “Il Giardino di Lu” (1.096 iscritte) e “Mai più Sole-Karalis Pink Team” (1.301 iscritte) che ricevono 3mila euro ciascuna. Terzo posto sempre con un pari merito, con “Passu Passu” (676 iscritte) e “Le Belle Donne Oristano” (423 iscritte), che ricevono 2mila euro ciascuna.

I progetti, nel dettaglio, sono consultabili sul sito solowomenrun.it e sui social collegati. La SoloWomenRun seguirà nei prossimi mesi anche lo svolgimento delle varie iniziative annunciate dai gruppi.

Nella gremita Sala Consiliare di Palazzo Bacaredda, che per l’occasione si è tinta di rosa, sono state inoltre anticipate già alcune novità per l’edizione 2024. A settembre si apriranno iscrizioni, ed è già stata fissata la data. Si correrà, infatti, domenica 3 marzo 2024. Obiettivo 20mila iscritte.

