Fermato in via Santa Chiara il motociclista che guidava con un casco non omologato.

All’alt del Nucleo di Pronto intervento, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato dagli agenti che lo hanno costretto a fermarsi all’altezza del civico 4.

Dopo ulteriori accertamenti, si è scoperto che il mezzo era sprovvisto della copertura assicurativa, la targa non era abbinata allo stesso motorino e che il conducente era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

