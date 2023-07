Matteo Berrettini è tornato al suo splendore sull’erba di Wimbledon, e a sua detta, il merito è della compagna Melissa Satta. L’atleta romano, dopo un inizio di stagione travagliato, sta giocando il suo miglior tennis in uno dei tornei più importanti al mondo.

La showgirl e presentatrice sarda è al suo fianco, segue le gare con lo staff del compagno ed è – per gli inglesi – una delle attrazioni televisive più seguite. Tanto che hanno fatto il giro del mondo le immagini che la ritraevano in ansia in attesa del punto vincente nell’ultima gara.

In una intervista, Berrettini ha spiegato: “È lei il mio portafortuna“. I due hanno avviato un piccolo rito scaramantico: quando lui entra in campo, si danno il cinque. E, a quanto pare, funziona. Nei primi due turni, il campione italiano ha superato con estrema facilità i suoi avversari, in particolare il tedesco Zverev.

Sui social, i due sono stati ritratti mentre mano nella mano raggiungevano il centrale di Wimbledon.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it