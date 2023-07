Tre camion sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Cagliari sulla 195 Racc, la strada che collega la statale 195 alla 130 per Iglesias: lo scontro è avvenuto subito dopo la bretella di via Brenta.

Nessun ferito ma la stazza dei mezzi ha mandato nel caos il traffico.

