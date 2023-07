“L’Italia è il Paese che ha accusato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie Ocse e la Destra cosa fa? Presenta un emendamento per sopprimere la proposta di legge per introdurre il salario minimo legale firmata dalle opposizioni. Per motivare questa incredibile decisione, FdI, Lega e Forza Italia diramano una velina anonima infarcita di bugie. Evidentemente, provano vergogna per questo atto meschino compiuto nei confronti di milioni di lavoratrici e lavoratori e non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia. La nostra battaglia per dare all’Italia questa misura di dignità non si ferma qui”. Lo afferma in una nota la deputata e vicepresidente del M5S Alessandra Todde.

