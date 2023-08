Una notte drammatica quella appena trascorsa a Muravera: le campagne sono state aggredite da un violento incendio che ha devastato la località di Feraxi.

Ma non solo Muravera. Anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme alimentate dal forte vento.

Gravissimi i danni a Feraxi dove 4 aziende agricole sono state annientate dal fuoco che ha letteralmente ingoiato le riserve di foraggio accumulate. Distrutti anche agrumeti e una fattoria modello, meta ogni anno di numerose scolaresche.

Le fiamme hanno minacciato anche alcune strutture ricettive dalle quali è stato necessario evacuare gli ospiti.

Sul posto stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo Forestale, gli uomini dell’Agenzia, Regionale Forestas e numerosi volontari supportati da Canadair ed elicotteri.

“Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione” ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu.

“Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente”.

