Pochi giorni e poi nel centro della Sardegna la Dinamo Sassari darà il via alla nuova stagione. In queste ore ha parlato il coach Piero Bucchi, che ha dato le sue sensazioni in vista del raduno.

Sul nuovo roster. “Molto contento della squadra allestita. Abbiamo scelto ragazzi con grande voglia ed energia, c’è stata subito sintonia Federico (Pasquini). Con le nostre possibilità abbiamo messo insieme un roster competitivo, giovane, affamato, più profondo ed europeo”.

Sul campionato. “So che ci aspetta un campionato durissimo, ci sono società che hanno investito parecchio, ma sono fiducioso del lavoro che potremo fare in palestra. Fare una bella preparazione sarà la chiave”.

Sul proprio rapporto col basket a Sassari. “Ho grandissima passione, faccio questo mestiere con energia e voglia come se fosse il primo giorno. Ho desiderio di lavorare e di mettermi sempre in gioco, sono felice di poter iniziare un’altra importante stagione”.

