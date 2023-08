Niente record per il turismo sardo 2023, come hanno sottolineato gli albergatori. Ma c’è una fascia che non conosce crisi e inflazione e che è disposta a spendere anche le tariffe rincarate per avere tutto ciò che chiede.

È quella del lusso, che in Sardegna è rappresentata dalla Costa Smeralda. Nel regno del jet set internazionale creato più di 60 anni fa dal principe ismaelita Karim Aga Khan, poi passato di mano sino all’attuale proprietà di un fondo del Qatar, sotto la gestione di Smeralda Holding.

Gli alberghi di lusso Cala di Volpe, Pitrizza, Romazzino e Cervo fanno registrare il sold-out, così come nella Marina di Porto Cervo non si trova un posto barca sino alla fine di agosto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it