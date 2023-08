Il protagonista del nuovo appuntamento con la campagna di adozioni degli ospiti a quattro zampa del canile comunale di Cagliari è Zeno.

Il meticcio di Terrier di taglia piccola ha 7 anni e un carattere abbastanza indipendente, con un po’ di diffidenza con le persone di sesso maschile. Zeno apprezza essere accarezzato solo dalle persone con cui è in confidenza ma non gradisce il contatto fisico dagli estranei.

Il meticcio si preoccupa se viene toccato o sollevato da terra all’improvviso e in caso di manipolazioni brusche o dolorose (come alcune procedure durante le visite veterinarie). Con gli uomini sconosciuti ha un rapporto conflittuale e talvolta ostile, pertanto le presentazioni di persone nuove vanno svolte in modo adeguato e con la giusta gradualità, rispettando i suoi tempi.

Nei confronti della sua ciotola del cibo, Zeno è possessivo e questo potrebbe portarlo a “discutere” con altri cani in modo non troppo pacifico. Da bravo Terrier, ha poche amicizie canine ma ben selezionate. È, quindi, possibile l’inserimento in famiglia se sono presenti altri cani, meglio se di sesso opposto.

Zeno sa andare al guinzaglio ma durante la passeggiata potrebbe tirare e abbaiare alla vista di altri cani. Potrebbero manifestarsi episodi di reattività verso gli estranei.

Il meticcio di Terrier cerca una famiglia di persone adulte moderatamente dinamiche, residenti in appartamento o casa con giardino, e preferibilmente di sesso femminile con le quali non manifesta problemi di diffidenza. Non è adatto a famiglie con bambini.

La cessione in adozione prevede la sterilizzazione, la vaccinazione e l’inserimento del microchip.

Promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, l’iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini alle adozioni degli ospiti presenti nella struttura di via Po 59.

