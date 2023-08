Arrivano le puntualizzazioni dell’assessorato regionale dei Trasporti sulla delibera della giunta dello scorso 10 agosto sulle agevolazioni agli studenti per gli abbonamenti annuali e mensili sui mezzi del trasporto pubblico.

L’assessore Antonio Moro precisa che “i benefici sono i medesimi di quelli in vigore nella precedente annualità scolastica: per gli studenti con Isee inferiore ai 25.500 euro, il 20% del ticket è a carico dell’utente mentre l’80% è a carico della Regione; per gli studenti con Isee superiore al limite stabilito, il ticket a carico dello studente è del 40% con il 60% a carico della Regione. Il beneficio è cumulabile con il bonus trasporti introdotto dal governo e pertanto la quota a carico dello studente è ancor più ridotta”.

La puntualizzazione arriva dopo che, in particolare sui social nei giorni scorsi si erano levate le proteste di alcuni rappresentanti degli studenti sardi contro l’introduzione del limite dei 27 anni: “Le novità introdotte con la delibera – precisa Moro in una nota – riguardano la vendita del titolo dell’abbonamento annuale ‘studenti’ entro e non oltre il 31 dicembre del primo anno di validità (2023), mentre in precedenza non erano previsti termini”.

E aggiunge: “Insieme con l’introduzione del limite di età di 27 anni (prima stabilito in 35) – spiega l’assessore -. Tale modifica si deve intendere applicata alla misura su cui ricade il contributo dell’amministrazione regionale, il che significa che gli studenti fino ai 35 anni potranno continuare ad acquistare l’abbonamento studenti”.

Per il futuro e per combattere la dispersione scolastica l’esponente della giunta Solinas pensa a misure “di mitigazione del fenomeno e garantire una distribuzione dell’agevolazione che rispecchi un più stringente criterio di equità sociale, ad iniziare dall’introduzione della gratuità dell’abbonamento per gli studenti con fascia Isee inferiore a 8.100 euro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it