Vaccinazioni contro la dermatite nodulare bovina: in arrivo 300.000 dosi

La Sardegna si prepara ad affrontare con decisione la minaccia della dermatite nodulare bovina, meglio nota come Lumpy Skin Disease (LSD). Grazie all’arrivo di 300.000 dosi vaccinali, a partire da mercoledì 6 maggio prenderà il via una capillare campagna di immunizzazione. L’intervento, disposto attraverso un apposito decreto dell’Assessorato regionale della Sanità, rende la profilassi un obbligo esteso su tutto il territorio isolano.

Il piano vaccinale interessa la totalità degli stabilimenti che ospitano bovini e bufalini in Sardegna. Per massimizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione, le autorità hanno stabilito dei criteri di precedenza: la somministrazione sarà effettuata in via prioritaria nelle aree soggette a restrizioni sanitarie e presso gli allevamenti dove l’ultimo ciclo di vaccinazione risale al periodo più remoto.

La gestione logistica e operativa dell’iniziativa è stata delegata ai Servizi veterinari di Sanità animale delle ASL locali, che potranno contare sul supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna. Un aspetto rilevante dell’operazione è la gratuità delle dosi, interamente fornite dalla Regione per sostenere il comparto zootecnico.

L’urgenza di tali misure è dettata dalla classificazione della malattia. La Lumpy Skin Disease è infatti inserita dalla normativa europea tra le patologie di categoria A, un riconoscimento che impone alle autorità competenti di adottare strategie tempestive di controllo, contenimento ed eradicazione immediata non appena si manifesti il rischio di diffusione sul territorio.

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