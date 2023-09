Finisce con il kitesurf sulle rocce alle Saline di Stintino. Una turista, 41 anni, stava facendo le sue evoluzioni con la vela quando, per cause ancora da accertare, è finita in pieno contro le rocce.

La donna avrebbe urtato con il petto le pietre procurandosi un forte trauma toracico.

Allertato il 118 e l’elisoccorso. Ma, dopo un primo esame, si è ridimensionato l’allarme trasportando comunque in volo la donna, in codice giallo, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

