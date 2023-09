Buon pareggio per il Cagliari Primavera: alla Unipol Domus contro l’Inter finisce per 1-1.

I ragazzi guidati da Fabio Pisacane sono andati sotto nel primo tempo, gol di Di Maggio per i nerazzurri. Nerazzurri che hanno sfiorato il raddoppio e si sono ritrovati in vantaggio di un uomo grazie all’espulsione del cagliaritano Balde.

È nelle difficoltà che si vede il cuore della Primavera rossoblù. Non solo nel giocare testa a testa con l’Inter ma anche nel trovare il pareggio col rigore trasformato da Carboni. Nel finale anche nerazzurri in 10 per l’espulsione diretta di Stankovic.

Il commento di mister Pisacane. “L’importante è dare continuità alle prestazioni, dobbiamo osare e avere coraggio di giocare se si vuole dominare il gioco soprattutto sotto pressione. Abbiamo fatto una grande gara in inferiorità numerica. Nell’intervallo sono state toccate le corde giuste, ero convinto di riprendere la partita e vincerla, voglio trasferire ai miei ragazzi che le partite non finiscono mai e bisogna lottare sempre”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it