Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari alle 6:20 circa per un incendio che ha coinvolto due autovetture e uno scooter. Le fiamme sono divampate sotto il piano pilotis di una palazzina in piazza Belgio.

Sul posto hanno operato due squadre della sede centrale con un’autopompa e un’autobotte. In totale hanno operato due automezzi e sette operatori che hanno spento le fiamme. Quindi hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

In via precauzionale è intervenuto sul posto anche il personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza con un’ambulanza. Nessuna persona risulta coinvolta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it