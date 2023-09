Grande perdita nel mondo del teatro sardo: questa mattina è morto Carlo Valle, attore milanese ormai trapiantato a Sassari da decenni, di 62 anni.

Carlo Valle avrebbe avuto un malore e chiamato il 118, ma i soccorritori che però non hanno potuto far niente per salvarlo.

Ha debuttato 41 anni fa in Lussemburgo con la Compagnia Gruppo Amici del Teatro e da allora ha preso parte a oltre duemila spettacoli in tutta Italia.

Ha collaborato con tante compagnie di teatro sarde, soprattutto in progetti per le scuole e per il teatro dedicato ai bambini e giovanissimi, vista la sua verve nell’interpretare personaggi buffi e dalle voci simpatiche.

