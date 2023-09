Dopo il caso del paziente oncologico di Fonni invitato a curarsi fuori dall’Isola e al caso mediatico finito con le scuse della Asl locale e le precisazioni dell’assessore della Sanità Carlo Doria, ora la Radioterapia di Nuoro fa un gesto ancora più concreto.

“La Direzione strategica aziendale dell’Asl di Nuoro, dopo un proficuo incontro con lo staff della struttura complessa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale San Francesco – si legge in una nota ufficiale – è lieta di comunicare che sarà possibile, in questo scorcio di autunno, e in attesa che venga completato l’ammodernamento tecnologico delle macchine dell’intera rete radioterapica regionale, aumentare l’attività, al fine di consentire il trattamento radiante di pazienti con tumore mammario e fare un deciso salto di qualità nell’abbattimento delle liste d’attesa“.

Tutto questo “grazie alla disponibilità e allo spirito di abnegazione dei 4 tecnici di radiologia medica, e con uno sforzo aggiuntivo dell’intera equipe dei dirigenti medici e fisici e del personale infermieristico e di supporto”.

