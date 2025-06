San Teodoro, uomo scomparso e ritrovato nella notte

Ore di apprensione per un 52enne di Selargius scomparso a Cala d’Ambra: ritrovato nel cuore della notte in un sughereto

Alle 21.30 di ieri sera, su attivazione della Prefettura di Nuoro, è scattato l’allarme per la scomparsa di un uomo nella zona di San Teodoro, in località Cala d’Ambra. L’intervento ha visto impegnata la squadra 9A dei Vigili del fuoco, che ha allestito sul posto un Posto di Comando Avanzato con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (Tas).

La Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna ha inoltre disposto il potenziamento delle operazioni, inviando in zona unità Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e unità cinofile.

Le ricerche si sono concentrate attorno all’area di Cala d’Ambra e si sono protratte per diverse ore. Intorno alle 4.00 del mattino l’uomo, un 52enne residente a Selargius, è stato finalmente individuato in stato confusionale da una delle unità cinofile impiegate, in un sughereto facente parte dell’area di ricerca.

Una volta raggiunto e messo in sicurezza, il 52enne è stato assistito dal personale sanitario e trasportato per accertamenti. Non risultano gravi condizioni fisiche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it