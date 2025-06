Galtellì, incidente coinvolge auto e moto: 4 feriti in ospedale

Sono 4 le persone rimaste ferite da un incidente nel primo pomeriggio a Galtellì: un'auto è uscita di strada, mentre un motociclista che sopraggiungeva è finito in terra per evitarla

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 129 al km 7,900, nel territorio di Galtellì. Intorno alle ore 14, per cause ancora in fase di accertamento, una Renault Clio è uscita fuori strada invadendo la carreggiata opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva una moto, il cui conducente, nel tentativo di evitare la collisione, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto.

Il bilancio dell’incidente è di 4 feriti: i 3 occupanti dell’auto e il motociclista, tutti trasportati all’ospedale di Nuoro dalle ambulanze del 118 di Orosei e Irgoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, squadra 9A, che dopo aver collaborato alle operazioni di soccorso, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Il tratto della 129 è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Presenti anche i Carabinieri della Radiomobile di Siniscola e i militari della stazione di Galtellì, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it