Sono stati appaltati e avranno inizio nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che attraverserà il parco di Monte Claro, e connetterà la Cittadella della Salute e i poli scolastici situati tra viale Ciusa, via Romagna e via Liguria con via Mattei e via Cadello.

Lo ha annunciato il consigliere metropolitano delegato alla Mobilità e Viabilità Antonello Floris alla presentazione del programma di eventi della Settimana Europea della Mobilità 2023 organizzati e promossi dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Il nuovo percorso, che avrà una lunghezza di 900 metri, consentirà una maggiore fruizione del parco e si integrerà con la rete ciclabile già esistente del Comune di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it