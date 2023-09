Un nuovo incendio al parco di San Michele a Cagliari, dopo quello devastante del 26 agosto, e l’incendiario sarebbe stato individuato e malmenato.

Secondo quanto finora emerso dagli accertamenti tuttora in corso da parte degli uomini della Squadra volanti della questura, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, un uomo sarebbe stato individuato da un’altra persona che si trovava nel parco, come l’autore di un incendio appiccato poco prima e in quel momento in corso.

Nel parcheggio di via Cinquini ci sarebbe stata una scazzottata fra i due e una segnalazione al centralino della questura. Quando la pattuglia è arrivata ha trovato una persona con i chiari segni sul volto e sulle braccia di botte appena ricevute, tanto da rendersi necessario l’intervento del personale del 118 con un’ambulanza.

Secondo quanto emerso poi – ma gli accertamenti della Squadra volanti sono ancora in corso – sarebbe stato picchiato dalla persona che lo aveva accusato di essere l’autore dell’incendio in corso nel Parco, dove le fiamme si sono levate anche dal versante via Serpieri.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con alcune squadre e altre dei volontari della protezione civile dell’hinterland. Le fiamme non hanno trovato molto da bruciare dato il precedente incendio e sono state circoscritte a meno di mezzo ettaro di terreno.

