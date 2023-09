Terribile serata questa notte al Poetto per l’influencer Gino Leonardo Mascia, il 30enne di Quartu, ex parrucchiere, diventato famoso per i suoi video con la nonna Anna.

In un post su Instagram il giovane denuncia il pestaggio subito durante la serata con gli amici. “Dopo la serata con i miei amici questa sera al Poetto attorno alle 2.30 mi hanno aggredito per rubarmi l’orologio dal polso – scrive accompagnando il suo selfie nel lettino del pronto soccorso, con un collare ortopedico -, dopo avermele date sono scappati lasciandomi a terra”.

“Sto bene, non sono rotto – rassicura i suoi followers – e sono qui sul lettino del pronto soccorso a raccontarvelo”.

Gli aggressori volevano impossessarsi del suo orologio che “non ha un grande valore e non è un Rolex – spiega Mascia -, ma ci tengo e sopratutto me lo sono comprato con i miei soldi senza rubare niente a nessuno ed è per questo che l’ho difeso”.

Botte, calci e pugni. “Chiunque tu sia sappi che c’è sempre un modo per aiutarti e darti una mano nonostante il fatto che mi abbia fatto battere la testa sul marciapiede poteva rivelarsi una mossa letale”, aggiunge l’influencer da 62mila follower.

“È un po’ graffiato ma intanto non siete riusciti a rubarmelo – conclude amaramente -, più che altro, tutto questo per un orologio?”.

