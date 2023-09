Una ragazza dolce e amatissima nel suo paese, Trinità d’Agultu. Ambra Deledda, 28 anni, maestra d’asilo, è stata trovata senza vita nella sua casa di Cala Rossa.

Uno choc per tutto il paese. A dare l’allarme è stato il compagno. Inizialmente il decesso è stato attribuito a cause naturali, ma ora sono stati disposti ulteriori accertamenti dai carabinieri ed è stata prevista l’autopsia.

La 28enne era molto conosciuta in paese e anche a Viddalba, paese di cui era originaria. A Santa Maria Coghinas, luogo di origine della mamma, i festeggiamenti civili per Santa Maria delle Grazie sono stati annullati in segno di lutto.

