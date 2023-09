Per i prossimi cinque anni sarà ancora Battista Cualbu il presidente di Coldiretti Sardegna, con lui sono stati anche riconfermati Giorgio Demurtas, presidente Coldiretti Cagliari e Leonardo Salis, presidente Coldiretti Nuoro.

Il percorso elettivo è iniziato a maggio con i rinnovi nelle 300 sezioni e poi l’elezione del nuovo consiglio direttivo di Coldiretti.

Sono nuovi invece i presidenti di Oristano e Nord Sardegna, rispettivamente Paolo Corrias e Antonello Fois. Oggi nelle sede regionale di Coldiretti è stata presenta tutta la nuova squadra che guiderà l’associazione di categoria per i prossimi cinque anni.

Faranno parte del consiglio direttivo come delegati Efisio Perra, Michela Dessì, Salvatore Pau e Giuseppe Onnis per Cagliari; Cesarino Moni, Salvatore Angelo Morittu e Raffaele Stochino per Nuoro; Battista Cualbu, Alessandro Mancini e Martino Malu per il Nord Sardegna e Giovanni Murru, Giancarlo Capraro e Efisio Sarai delegati per Oristano. Eletta rappresentante di Donne impresa Mariafrancesca Serra, per Giovani impresa Nicola Stefano Tuveri e per i pensionati Giovanni Girasole.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it