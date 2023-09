Due canadair e quattro elicotteri della flotta regionale hanno lavorato in serata per domare un enorme rogo divampato in località Bruncu Bentosu, a Burcei.

Le fiamme, e di conseguenza l’allarme, sono scattate poco prima delle 16. Nel giro di poco si sono velocemente propagate in un’ampia area di macchia mediterranea a nord ovest del centro abitato a causa del forte vento.

Sul posto numerose squadre tra Corpo forestale, vigili del fuoco, personale di Forestas e volontari. Al momento il rogo è sotto controllo e non risultano danni ad aziende agricole o abitazioni. In fumo però sono andati dieci ettari di terreno.

