Il Comune di Cagliari ha riaperto a partire dalle 17 di oggi, martedì 19 settembre 2023, il viale San Vincenzo. La zona era stata interessata da un allarme bomba che aveva messo in subbuglio tantissime persone.

Sono state eseguite in poco più di un’ora le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Era stato ritrovato nel corso della mattina da alcuni operatori del Verde Pubblico del Comune di Cagliari.

Dunque paura passata per gli abitanti e per i lavoratori degli uffici pubblici della via.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it