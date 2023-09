Il 28 settembre si terrà l’evento finale del progetto dedicato all’agroalimentare sardo, IlabFood Oristano. Nel corso dell’incontro, che coinvolgerà istituzioni, aziende e ricercatori, verranno presentate le attività svolte e i risultati raggiunti nell’ambito del progetto.

Programma

In apertura, Sandra Ennas, Sardegna Ricerche, presenterà la Rete dei Living Lab – azione 1.3.2 living lab dell’Asse I del Por Fesr 2014-2020.

Un Living Lab è un’infrastruttura per la sperimentazione di nuove tecnologie in condizioni reali in un contesto geografico circoscritto e in un arco di tempo limitato, con l’obiettivo di testarne la realizzabilità e il grado di utilità per gli utenti finali (cittadini, imprese, etc.).

A seguire, Paola Pinna e Stefano Cadoni, Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, racconteranno gli obiettivi e i risultati del progetto ILAB.

Verranno inoltre illustrate le attività svolte nell’ambito della partnership con Nilufer Food Lab (Turchia), progetto Fusilli H2020, e i risultati raggiunti dai 5 cluster del progetto.

Cluster 1 – Muggine

I ricercatori della Fondazione IMC hanno lavorato per programmare la riproduzione del muggine allevato e ottenere quindi delle uova vitali fuori dal periodo riproduttivo. I risultati della sperimentazione verranno illustrati da Stefano Carboni, Fondazione

IMC.

Cluster 2 – Ostriche

Il Cluster ha avuto l’obiettivo di potenziare la produzione di ostriche in Sardegna con nuove attrezzature e sistemi di allevamento innovativi. Sono stati individuati nuovi siti per l’allevamento di ostriche: i semi di ostrica – di 2 tipologie distinte – sono stati depositati in 2 siti marini (Golfo di Oristano e Golfo di Olbia) e in 2 lagune costiere (stagno di San Teodoro e laguna di Nora). I risultati della sperimentazione verranno illustrati da Stefano Carboni, Fondazione IMC.

Cluster 3

Linea A – Vernaccia di Oristano Doc.

L’oggetto di indagine è stata la percezione della Vernaccia da parte dei consumatori, attraverso 6 focus group e 1 indagine esplorativa su porzioni di popolazione. I risultati della ricerca verranno presentati da Giuseppe Melis, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Linea B – Formaggi Freschi.

Con l’obiettivo di stabilire e rafforzare una connessione commerciale diretta fra i produttori e i loro clienti, sono stati attivati i contatti tra aziende, stakeholder e università. La ricerca si è incentrata sull’impiego di colture starter per contrastare lo sviluppo dei microrganismi contaminanti nel latte crudo. I risultati verranno illustrati da Nicoletta Mangia, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria.

Cluster 4 – Markeplace.

La creazione di uno spazio online è fondamentale per dare visibilità e portare innovazione alle aziende del territorio: questo l’obiettivo alla base del Cluster 4. È stato quindi creato un marketplace interamente dedicato all’agroalimentare sardo. Le aziende aderenti ai cluster hanno inoltre preso parte a cinque workshop su vari temi, quali strategie Seo, social media, logistica e digital programmatic. Il marketplace verrà illustrato da Gianni Giugnini, Qobi Digital.

Cluster 5 – Cucina Sostenibile.

Per ragionare e sviluppare soluzioni innovative sul km 0, le materie prime e la filiera 100% sarda, sono stati organizzati 5 workshop sul tema della sostenibilità in cucina. Durante gli incontri, svolti in diverse zone dell’Oristanese (Santu Lussurgiu, Orroli, Seulo, Nurri, Escolca, Riola e Nurachi), le aziende aderenti hanno approfondito tematiche quali la cucina nuragica, i grani antichi, e i mondi enogastronomici del Montiferru e del Sinis. I risultati saranno presentati da Ivo Pirisi, Giagarai Sas.

Tra gli output del Cluster vi è anche la realizzazione di un Toolkit per le aziende che verrà presentato da Matteo Bellinzas e Lisa Presciani, Giagarai Sas, e la collaborazione con “Shamir” Hospital, Israel, sulla Blue Zone in Sardegna (Ofir Vogel, Naturopath).

Con l’obiettivo di comunicare tempestivamente le attività del progetto e dei Cluster, sono stati realizzati una serie di materiali che verranno presentati durante l’evento:

• il piano di comunicazione (Gianni Giugnini, QOBI Digital);

• il podcast “Dalla Terra alla Tavola” per la comunicazione audio (Silvia Greca Rita Floris, Good Tales);

• vari video del progetto e pillole per la comunicazione (Luca Melis per RTI Karel Soc. Coop. – Bibigula di Maurizio Abis).

A chiudere l’evento, gli interventi di Anna Maria Pinna, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Cagliari, sulla sostenibilità e lo sviluppo economico territoriale, e Luca Lanini, SINLOC sulle sfide della sostenibilità e della competitività all’orizzonte 2030.

Giovedì 28 settembre

Presso Ros’e Mari Farm and Green House Loc. Pauli Cannedu – Donigala Fenughedu (OR)

09:30 – 13:00 Prima Parte

Moderatori: Enrico Carta (La Nuova Sardegna) e Luca Lanini (SINLOC)

• 09:30 – 10:15 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

• 09:30 – 09:45 Massimiliano Sanna, Sindaco Comune di Oristano; Rossana Fozzi, Assessore alle

Attività produttive del Comune di Oristano

• 09:45 – 10:00 “Presentazione della Rete dei Living Lab – azione 1.3.2 living lab dell’Asse I del Por Fesr 2014-2020” – Sandra Ennas, Sardegna Ricerche

• 10:00 – 10:15 “L’Ilab-Food Oristano: il progetto e i risultati raggiunti” – Paola Pinna, Stefano Cadoni, Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano

• 10:15 – 10:45 “Nilufer Food Lab (Turchia) – Filiere alimentari più corte, produzione agricola su piccola scala, modelli aziendali innovativi di strategia di pianificazione alimentare sostenibile – Progetto Fusilli H2020” – Beril Alpagut, Demir Enerji

• 10:45 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:40 Presentazione dei risultati dei progetti cluster avviati:

• 11:00 – 11:20 Cluster 1 – Muggine – Stefano Carboni, Fondazione IMC

• 11:20 – 11:40 Cluster 2 – Ostriche – Stefano Carboni, Fondazione IMC

• 11:40 – 12:20 Cluster 3 – Paniere Alimentare – “Un’identità consapevole. Proposte per la promozione della Vernaccia di Oristano” – Giuseppe Melis, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; “I formaggi freschi ovini tra tradizione e innovazione: il ruolo dei microrganismi caseari autoctoni” – Nicoletta Mangia, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria

• 12:20 – 12:40 Cluster 4 – Marketplace – “Un’opportunità per l’agroalimentare sardo” – Gianni Giugnini, QOBI Digital

• 13:00 “Il Piano di Comunicazione” – Gianni Giugnini, QOBI Digital

• 13:10 “Dalla Terra alla Tavola – il podcast per la comunicazione audio di Ilab Food” – Silvia Greca. Rita Floris, Good Tales

• 13:10 – 13:20 Video del progetto e pillole per la comunicazione – Luca Melis per RTI Karel Soc. Coop. – Bibigula di Maurizio Abis

14:20 Light Lunch

14:20 – 16:00 Seconda Parte

Moderatori: Marianna Guarna (Unione Sarda) e Luca Lanini (SINLOC)

• 14:20 – 14:40 Cluster 5: Cucina Sostenibile – “Valorizzazione e innovazione dei saperi e delle produzioni locali” – Ivo Pirisi, Giagarai Sas

• 14:40 – 15:00 “Principi nutrizionali di una cucina sana per noi e per l’ambiente. Le Blue Zone in Sardegna” – Ofir Vogel, Naturopath, “Broshim” Campus, University of Tel Aviv. Research collaboration with “Shamir” Hospital, Israel

• 15:00 – 15:20 “Toolkit e strategia di trasferimento tecnologico. Risultati del Cluster 5 Cucina Sostenibile” – Matteo Bellinzas e Lisa Presciani, Giagarai Sas

• 15:20 – 15:40 “Sostenibilità e sviluppo economico territoriale” – Anna Maria Pinna, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Cagliari

• 15:40 – 16:00 “Ilab Food pronto alle sfide della sostenibilità e della competitività all’orizzonte 2030” – Luca Lanini, SINLOC

• 16:00 – 16:30 Dibattito finale e chiusura lavori

Info e contatti:

Comune di Oristano

Settore sviluppo del territorio

via Ciutadella de Menorca 19 (09170, OR)

tel. 0783/791356

email di contatto: ilabfood@comune.oristano.it