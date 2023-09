L’episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando una pattuglia della Volante è intervenuta a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per una rissa in discoteca.

Come riportato dai quotidiani locali, uno studente universitario sardo, Alessandro Fenu, stava ballando con i suoi amici durante il festeggiamento di una laureaa quando ha involontariamente urtato un altro ragazzo, universitario anche lui, che non ha apprezzato il gesto.

Una volta uscito dal locale, Fenu è stato aggredito dal collega con una spinta che lo ha scaraventato a terra. Poi lo ha colpito con un pugno al labbro provocandogli la frattura di un incisivo oltre a diverse lesioni.

Lo studente sardo è stato così trasportato in un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso per le cure del caso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it