Renata Moraes Rios, la donna brasiliana di 45 anni trovata morta ieri mattina sulla spiaggia di Is Arenas, a Narbolia, potrebbe essere deceduta per annegamento.

Sarà l’autopsia, che verrà effettuata domani, a stabilire le cause del tragico episodio.

La vittima si trovava in Sardegna per partecipare al convegno internazionale di Ecopsicologia. Una volta lasciato il camping, dove si trovava con alcune amiche, si è recata in spiaggia per fare un bagno.

Sono due le ipotesi che gli inquirenti stanno valutando: la prima è che la donna potrebbe aver perso l’equilibrio per il mare agitato; la seconda è che sarebbe riuscita a tornare a riva e lì sarebbe morta per un malore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it