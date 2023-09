“Urgente individuare una sede idonea e stabile per gli studenti della sede centrale del Liceo Alberti di Cagliari”, lo chiedono le consigliere regionali dell’Alleanza Rosso verde Maria laura Orrù e Laura Caddeo promotrici di un’interrogazione di tutto il gruppo consiliare.

“Da quando è stato rinnovato il contratto di locazione per l’anno scolastico in corso tutto tace rispetto alla necessità urgente di trovare una soluzione”, sottolineano le esponenti dell’opposizione ricordando la vicenda dello stabile che ospita il liceo.

“Da anni pende sulla sede centrale in viale Colombo un avviso di sfratto, l’immobile è di proprietà dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna ed è in concessione alla Città Metropolitana di Cagliari per l’uso del Liceo Alberti – spiegano – ma l’intera area circostante l’edificio è interessata, ormai da diverso tempo da un grande progetto di riqualificazione”.

Così, nonostante “diversi gravi problemi strutturali e logistici che necessiterebbero di urgenti adeguamenti per la sicurezza e la messa a norma – sottolineano – nessuno interviene: né per la sua ristrutturazione o il recupero edilizio né per quanto riguarda l’individuazione di una nuova sede”.

Le consigliere ricordano anche che il Liceo Alberti è “comunemente considerato il liceo dei ‘dei pendolari’ essendo frequentato da una popolazione studentesca proveniente da diversi quartieri della città e nel 63% dei casi da studenti che arrivano da numerosi comuni della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia Sud Sardegna”.

