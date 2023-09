È la prima barca ecologica costruita in Sardegna: un esemplare unico, un prototipo della deriva più diffusa e famosa del mondo, quella con cui i bambini imparano ad andare per mare e veleggiare in autonomia, l’Optimist.

L’imbarcazione è stata presentata allo Yacht Club Porto Rotondo e fa parte di un progetto, nato lo scorso anno per volontà di Nox Oceani, con una lunga gestazione per la ricerca di materiali altamente innovativi e al tempo stesso sostenibili.

La barca è costruita in fibra di basalto, materiale riciclabile che mantiene costanti nel tempo le sue qualità e che, unito alla resina di origine vegetale usata per la laminazione, sostituisce la vetroresina comunemente impiegata per questo tipo di costruzione.

A completare la realizzazione di alcuni componenti dello scafo è stato utilizzato un bioespanso, un simil-polistirolo compostabile a impatto zero sull’ambiente, e per rifinire il tutto, all’interno della barca è stato applicato del sughero.

