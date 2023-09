Licia Colò in giro per il nord della Sardegna. La conduttrice televisiva ha fatto da madrina all’evento organizzato a Sassari La giornata del super cane e poi ha voluto fare un giro per alcuni gioielli del territorio come la basilica di San Gavino di Porto Torres.

L’evento dedicato ai migliori amici dell’uomo è stata l’occasione per sottolineare l’aspetto sociale dell’avere un animale domestico. Sia legato alla Pet Therapy, che in supporto a disabili, non vedenti, persone affette da autismo, parkinson e alzheimer che alla pubblica sicurezza e tutela delle persone.

