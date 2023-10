La Torres batte la Juventus Next Gen per 1-0 e continua la sua corsa in testa al girone B di Serie C. Decisivo il gol di Liviero di prima intenzione al 75’.

I ragazzi di Alfonso Greco hanno gestito al meglio la sfida, creando molte palle gol nella prima frazione, giocata nella metà campo bianconera. Dopo il gol, però, l’espulsione di Kujabi ha messo in seria difficoltà i rossoblù.

Così la Juventus ha tentato in tutti i modi di trovare il pareggio. Andando però a sbattere contro Zaccagno: il portiere torresino si è rivelato ancora una volta impenetrabile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it