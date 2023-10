Da fine giugno a metà settembre sono state 119 le sanzioni emesse dalla Polizia locale, coadiuvati dai Barracelli, lungo le spiagge del Sinis.

Si va dal divieto di fumo (71 sanzioni) al campeggio abusivo (28 sanzioni). Ma non solo.

Da Is Arutas a Mari Ermi sono in tanti a “non vedere” i cartelli di divieto di fronte alle bellissime spiagge della costa ovest dell’Isola. Tra questi anche chi prepara tavolini e ombrelloni per un vero e proprio “accampamento” in spiaggia.

Ma fioccano le multe anche per la sosta fuori dall’arenile, abbandono dei rifiuti e presenza di animali domestici dove è espressamente vietato.

Due i verbali per il furto di sabbia e tre violazioni anche in mare: diversi turisti, infatti, sono stati sorpresi pescavare con il fucile subacqueo.

