Nel carcere minorile di Quartucciu la situazione è “insostenibile”.

A denunciarlo il Sinappe (Sindacato nazionale autonomo Polizia Penitenziaria), che chiede che venga attuato un cambio alla direzione dell’istituto penitenziario.

“L’ultima questione in ordine di tempo – si legge nel comunicato del sindacato – riguarda la mensa di servizio. Il personale è costretto a portarsi il cibo da casa perché la ditta aggiudicataria del servizio non fornisce con regolarità la merce per cucinare i pasti dei poliziotti”.

Il fatto era già stato denunciato all’inizio di settembre, come spiega il segretario regionale del sindacato Raffaele Murtas: “La direzione non ci ha fatto sapere nulla, anche oggi il personale ha dovuto acquistare il pasto a proprie spese e per protesta si sta astenendo dalla mensa”.

Poi si passa alla questione della caserma: “La direzione era intenzionata a sfrattare il personale dalle camere; solo l’intervento del Dipartimento della giustizia minorile ha evitato il peggio e si è optato per una soluzione alternativa in attesa che alcune camere siano restaurate”.

Per il Sinappe l’attuale gestione del carcere minorile è “inadeguata, troppo conflittuale e poco attente alle esigenze della Polizia penitenziaria”.

“Così non si può andare avanti – conclude Murtas – . In questi giorni invieremo una nota al capo del personale in cui illustreremo tutte le criticità che in questi due anni hanno caratterizzato la gestione del carcere”.

