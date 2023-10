Il Cagliari mette in fila la terza sconfitta consecutiva in campionato. La Fiorentina vince per 3-0 approfittando degli errori rossoblù: una papera di Radunovic e un autogol di Dossena firmano la partita. Di Nzola la terza marcatura nel recupero.

Ancora una volta le difficoltà del Cagliari arrivano dalle scelte di Ranieri. La conferma di uno spaesato Radunovic e le continue staffette tra centrocampo e attacco tolgono certezze, invece che darle.

Nella ripresa il tecnico romano ha provato a metterci una pezza, ma troppo poco per svegliare i suoi ragazzi. Che si sono impegnati, hanno avuto un buon atteggiamento e sfiorato il gol. Ma sono rimasti ben lontani dalla possibilità di ribaltare le sorti della sfida.

La Partita.

Pronti via, Radunovic non mantiene la palla e Nico Gonzalez insacca l’1-0 della Fiorentina. Inizio in salita per i rossoblù che però potrebbero pareggiare. Nandez intercetta un retropassaggio viola, supera Terracciano e calcia, Kayode salva sulla linea. Su un errore di Deiola arriva il 2-0 dei padroni di casa al 21’: Kayode serve al centro dell’area, Dossena interviene e fa autogol. Altro giro e altra occasione Cagliari con Shomurodov, destro a giro che sfiora il palo.

Cagliari più fisico e più aggressivo nella ripresa, Petagna ha una grande chance ma colpisce la traversa con lo scavetto. Buona la prestazione di Oristanio, a dare vivacità alle sortite rossoblù. Ma non accade più nulla fino ai minuti finali quando Radunovic frena Nzola. Ma nulla può fare poco dopo, al 93’, quando l’attaccante infila il 3-0.

