Prende corpo il programma di sicurezza stradale: in via Cadello a Cagliari saranno realizzate domani notte le strisce pedonali rialzate.

“Per migliorare la sicurezza stradale, è in programma nella nottata di domani, giovedì 12, a partire dalle ore 21, e sino alle ore 7 di venerdì 13 ottobre 2023, la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati lungo via Cadello”, informa il Comune.

L’obiettivo è “trasformare questa importante arteria stradale in un ambiente più sicuro e accessibile per i pedoni“. “Gli attraversamenti pedonali rialzati rappresentano una soluzione che contribuirà a ridurre la velocità del traffico veicolare, migliorando la sicurezza per chi attraversa la strada”, si legge su una nota.

“Per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni durante l’esecuzione dei lavori, è pertanto previsto un restringimento temporaneo della carreggiata stradale – avvisano dal Comune -. Questa riduzione del flusso veicolare sarà presidiata da movieri esperti, che regoleranno il traffico in modo da minimizzare gli inconvenienti e garantire il flusso continuo”

Aspetto cruciale del progetto sarà l‘installazione della segnaletica. Questa fase avverrà tra le ore 9,30 e le 12,30 di venerdì 13 ottobre 2023.

Il Comune consiglia a tutti i cittadini e automobilisti “di pianificare i propri spostamenti con cura durante questi orari e di prestare massima attenzione ai lavoratori impegnati sul posto”.

