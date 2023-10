Nella Giornata mondiale del pane l’allarme per una categoria sempre più in crisi: in Sardegna manca quasi il 40% dei fornai 8+10% in più).

Secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat, sono meno di 900 le imprese che producono prodotti di panetteria freschi, di cui il 78%, pari a circa 700 unità, sono artigiane. Negli stessi panifici artigiani sono occupati oltre 3mila addetti.

A livello regionale – riporta il dossier – più di un terzo dei panettieri e pastai artigiani è difficile da reperire. Del totale delle entrate previste dalle imprese nel 2022 per le professioni di panettieri e pastai artigianali, il 38,4%, risulta di difficile reperimento. La quota di figure del settore ritenuta difficile da reperire cresce di 10,3 punti percentuali nel 2022 rispetto al valore del 2021.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it