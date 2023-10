Ha compiuto dieci anni il Distretto aerospaziale (Dass) e la Sardegna è pronta ad atterrare su Marte.

Durante i festeggiamenti, tenutisi in un convegno a Cagliari, è stata sottolineata l’importanza dei brevetti dell’istituto sardo per la realizzazione delle strutture marziane e l’approvvigionamento con risorse trovate sul pianeta rosso.

Tra gli obiettivi, come detto all’evento, c’è anche il raggiungimento di un sito di atterraggio posto ad una quota mai raggiunta prima. Tra quelli tecnologici, invece, la realizzazione direttamente sul suolo del pianeta di elementi strutturali, che porterebbero alla creazione di strutture più grandi su Marte.

Per l’occasione il presidente del Dass Giacomo Cao ha sottolineato “non solo l’attrazione in Sardegna di importanti aziende del comparto aerospaziale nazionale che hanno generato interessanti ricadute in chiave occupazionale, ma anche la moltiplicazione del cofinanziamento pubblico regionale di cinque volte, raggiungendo dimensioni progettuali pari a sessanta milioni di euro”.

