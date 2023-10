Il video di un contatto in area salernitana tra Prati e Coulibaly. Poi il commento social del presidente del Cagliari Tommaso Giulini: “La tecnologia o la si usa in modo democratico o siamo punto e a capo. Guardatelo al Var e ditemi se è rigore o no…”.

Il messaggio, come riporta l’Ansa, è stato postato nella tarda serata di ieri, a qualche ora dal triplice fischio che all’Arechi ha sancito il 2-2. Segnale molto chiaro: sia a caldo (Ranieri e i giocatori non si sono presentati in sala stampa nell’immediato dopo gara), ma anche a freddo, il giudizio del Cagliari sull’operato di Var non è cambiato.

Era stato il diesse Nereo Bonato ad attaccare per primo: “Il rigore del 2-2 ci penalizza notevolmente – ha detto nel dopo gara – c’è grande rammarico. Non può essere una decisione corretta: ho avuto modo di assistere all’incontro tra allenatori, dirigenti e il responsabile degli arbitri Rocchi, anche in quell’occasione si è detto che determinati episodi non vanno considerati da rigore”. Al Cagliari un punto anziché tre, ma con uno spirito diverso dal solito: la squadra ha cercato la vittoria.

