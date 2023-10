Cagliari tra le prime 20 città più verdi d’Italia. Il capoluogo sardo si piazza al 16esimo posto. Tra le sarde buon risultato anche per Oristano, che si piazza 22esima.

È la classifica di Legambiente, pubblicata sul Sole 24 Ore, che ha diffuso l’indagine “Ecosistema urbano”, giunta alla trentesima edizione, incentrata sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiana. Oltre cento i centri presi in considerazione.

Il capoluogo sardo fa un balzo in avanti (era 23esimo nel precedente report) e ancor di più migliora Oristano (che salta al 22esimo posto dal 41esimo della precedente indagine).

Il Nord-Est del Paese mantiene la leadership: non solo per Trento, che l’anno scorso era seconda e ora riprende il primo posto, ma anche per la terza e la quarta prestazione globale, che sono rispettivamente di Pordenone e Treviso.

L’indagine prende in considerazione cinque parametri: Ambiente, Aria, Acqua, Mobilità e Rifiuti, assegnando a ognuno un punteggio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it