Una tragica fatalità è costata la vita a Joe Aneris, il 62enne di Oristano volato giù da una parete delle montagne di Dorgali durante una arrampicata. Il lutto ha scosso la comunità oristanese e tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Sui social, i membri del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna hanno lasciato un messaggio colmo di commozione e incredulità.

“Il dolore ci lascia senza parole. Da oltre vent’anni parte della nostra organizzazione, tecnico esperto e soccorritore dall’animo gentile, generoso e altruista. Hai condiviso la tua passione per il torrentismo, per le attività in montagna e il tuo amore per la natura, sempre con competenza e dedizione. Per descrivere Jose qualsiasi parola non sarebbe mai abbastanza per esprimere la grande persona che era. Un fratello, un amico, un collega da oggi non sarà più con noi. E non perdiamo solo uno dei nostri migliori tecnici, perdiamo un uomo che con la sola sua presenza rendeva il mondo migliore”.

