Scontro frontale avvenuto a Cagliari, in via Ferrara, nel pomeriggio: un’auto guidata da due coniugi ucraini è entrata in contromano nel curvone a ridosso dello svincolo per Sant’Elia. Inevitabile l’impatto con un altro veicolo.

Tre i feriti e auto distrutte. Le ambulanze del 118 sono arrivate in loco ed hanno effettuato i soccorsi. Nel mentre un ragazzo, approfittando della confusione, ha prelevato la borsetta della ragazza ucraina.

Rincorso da alcuni testimoni dell’incidente, il ragazzo è stato fermato e la borsetta recuperata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it