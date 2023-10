La Sardegna è un luogo ambito da tantissime persone, compresi i calciatori che spesso la frequentano per le vacanze. Per qualcuno, addirittura, può essere persino un sogno. Come ha rivelato il giocatore del Milan, Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista è stato ospite di una intervista de La Gazzetta dello Sport. Tra le tante domande, ne è spuntata una: qual è la vacanza dei tuoi sogni. La risposta è stata diretta e precisa: Sardegna.

