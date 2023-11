È sotto choc la comunità di Serramanna, che si è svegliata stamane con la notizia della morte del ventenne Cristian Medda.

Il giovane, che lavorava come barista a Sanluri, stava rientrando a casa intorno alle 3 di notte. Forse l’asfalto bagnato o un colpo di sonno: l’auto è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Inutili i soccorsi.

Il giovane era noto in paese. Studiava giurisprudenza all’Università ed era un grande appassionato di palestra. Aveva anche avuto esperienze nell’atletica. Lavorava nel fine settimana per pagarsi gli studi.

”Oggi ci lascia Cristian Medda, un atleta, una persona ambiziosa, determinata e che metteva il cuore in tutto ciò che faceva. Eri l’esempio, la guida per tanti. Riposa in pace Cri” hanno scritto in suo onore i membri dell’Asd Evolution Fitness di Serramanna.

Carabinieri ancora al lavoro per definire la dinamica dell’incidente. Intanto la salma è stata restituita alla famiglia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it