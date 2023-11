Andrea Pucci è di nuovo nell’occhio del ciclone. Il comico milanese è stato proposto per il ricevimento dell’Ambrogino d’oro, un premio che la città di Milano conferisce “agli uomini e alle donne, alle associazioni e alle organizzazioni che hanno saputo dare un contributo speciale alla città”.

A far scatenare un putiferio è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli. Che in un articolo su Il Fatto Quotidiano ha ricordato le battute di dubbio gusto pronunciate o scritte dal comico ai danni di esponenti politici e personaggi televisivi.

Pucci, peraltro, non è nuovo a queste accuse. Un anno fa divenne virale sul web uno sketch in cui tentava di ironizzare sulle caratteristiche dei sardi. ““Sono incazzati neri 365 giorni all’anno. Li chiami a Natale per gli auguri e rispondono: ‘Anche a te! Vaffanculo!’. Hanno delle sopracciglia in cashmere. Sono piccolini, incazzati”.

Le battute non fecero piacere, ma anzi fecero scoppiare un pandemonio sui social ai suoi danni. Battute che hanno ripreso negativamente quota dopo le polemiche sorte dall’assegnazione dell’Ambrogino d’oro.

