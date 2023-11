Sono scesi in piazza gli studenti universitari per protestare contro la situazione vissuta con le borse di studio e i tantissimi idonei non beneficiari. Al loro fianco si sono presentate anche la candidata alla Regione Alessandra Todde, e i consiglieri Laura Caddeo e Alessandro Solinas.

“Oggi ho portato il mio sostegno – e quello della coalizione di centrosinistra – alla protesta in corso a Cagliari, e in tutte le maggiori città, contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Studenti e studentesse stanno portando all’attenzione del Paese il tema del diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a tutti e tutte e soprattutto affrontato con serietà” ha commentato la Todde.

I rappresentanti del Campo Largo hanno ragionato su una mappatura degli immobili per contrastare il caro affitti e sull’utilizzo di ulteriori fondi per dare diritto di studio agli idonei non beneficiari.

“Non permettere il diritto allo studio a tante e tanti significa tarpare la possibilità di aprire la loro mente al progresso, allo sviluppo. È inaccettabile che la politica non sia in grado di aiutarli” ha aggiunto la Caddeo.

