Cresce la tensione tra il Partito Sardo d’Azione e Fratelli d’Italia. L’ultimo risvolto della querelle tra il partito del governatore Christian Solinas e la coordinatrice dei meloniani Antonella Zedda riguarda la convocazione del tavolo di coalizione previsto per venerdì.

“È il presidente della Regione e segretario del Psd’Az Christian Solinas ad avere il titolo per convocare la coalizione” fa sapere Antonio Moro, presidente del Psd’Az e assessore dei Trasporti. A fissare l’incontro per il 24 novembre a palazzo Tirso era stata infatti Zedda, la stessa che sabato ha sfiduciato di fatto Solinas in vista delle Regionali.

A margine dei lavori in Consiglio regionale di oggi, dunque, la stoccata di Moro che ha anche inviato una lettera alla coordinatrice di FdI ribadendo comunque la disponibilità a un tavolo per tenere unita la coalizione.

